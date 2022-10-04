Россиянам дали совет в ожидании ослабления рубля

Аналитик Антонов посоветовал перевести валюту в юань в ожидании ослабления рубля

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил агентству «Прайм», что российские инвесторы стоят перед выбором между рисками и диверсификацией долларов и евро.

По оценке Антонова, санкции Запада привели к падению спроса американской валюты в России. Инвесторы могут либо рискнуть и фиксировать убыток, либо ожидать ослабления рубля.

«Риски — это ответственность. Здесь либо фиксировать убыток, либо ждать, когда рубль ослабнет и продать с минимальными убытками. Ждать можно очень долго, поскольку импорт увеличивается медленно, а рыночные механизмы на валютном рынке не работают», — посоветовал эксперт. Антонов добавил, что нежелающие потерпеть убыток могут перевести свои валютные накопления в юань.

Ранее сообщалось, что падение британской валюты вызвало шок на мировых финансовых рынках и привело к большим колебаниям в стоимости американских и европейских облигаций и акций.

1 октября агентство Associated Press написало, что ценные бумаги на фондовых рынках в США упали на 9,3%. По данным издания, основная причина того — страх перед возможной рецессией, когда ключевые ставки растут по всему миру в надежде сдержать инфляцию.

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