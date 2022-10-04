«Известия»: Куба планирует до конца года подключиться к системе «Мир»

Власти Кубы планируют до конца 2022 года подключиться к российской платежной системе «Мир». Об этом «Известиям» сообщили в кубинском посольстве в Москве.

Над внедрением проекта Куба работает совместно с Национальной системой платежных карт почти год.

В посольстве пояснили, что первый этап подготовки проекта близится к завершению. Как заявили в дипломатическом представительстве, внедрение системы облегчит расчеты российских туристов на острове.

«Ожидается, что к концу года эти карты можно будет использовать на всей территории Кубы», — подчеркнули в дипмисии.

Кроме того, о подключении к системе «Мир» размышляют и в Венесуэле. Власти страны, по сведениям российского посла в Каракасе Сергея Мелик-Багдасарова, анализируют всю необходимую информацию.

В конце сентября сообщалось, что российская карта «Мир» перестала действовать во всех банках Турции. Предполагается, что такое решение финансово-кредитные учреждения приняли после угроз Минфина США ввести санкции за сотрудничество с данной платежной системой.