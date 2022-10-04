«Известия»: Куба планирует до конца года подключиться к системе «Мир»

close
100%
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Власти Кубы планируют до конца 2022 года подключиться к российской платежной системе «Мир». Об этом «Известиям» сообщили в кубинском посольстве в Москве.

Над внедрением проекта Куба работает совместно с Национальной системой платежных карт почти год.

В посольстве пояснили, что первый этап подготовки проекта близится к завершению. Как заявили в дипломатическом представительстве, внедрение системы облегчит расчеты российских туристов на острове.

«Ожидается, что к концу года эти карты можно будет использовать на всей территории Кубы», — подчеркнули в дипмисии.

Кроме того, о подключении к системе «Мир» размышляют и в Венесуэле. Власти страны, по сведениям российского посла в Каракасе Сергея Мелик-Багдасарова, анализируют всю необходимую информацию.

В конце сентября сообщалось, что российская карта «Мир» перестала действовать во всех банках Турции. Предполагается, что такое решение финансово-кредитные учреждения приняли после угроз Минфина США ввести санкции за сотрудничество с данной платежной системой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть