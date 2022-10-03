Гендиректор Credit Suisse заявил о «критическом моменте» для банка

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Arnd Wiegmann/Reuters

Один из крупнейших банков в мире Credit Suisse переживает «критический момент», сказано в служебной записке гендиректора финансовой организации Ульриха Кернера. Об этом сообщает TheStreet.

Он выразил понимание того, что существует множество неопределенностей и спекуляций как внутри компании, так и за ее пределами. По мнению Кернера, в дальнейшем слухов и спекуляций в будущем будет еще больше.

Издание подчеркивает, что Credit Suisse в текущий момент борется за свое выживание. Так, год назад рыночная капитализация Credit Suisse составляла $22,3 млрд, в настоящее время она составляет всего $10,4 млрд. За последний год акции финансовой организации упали на 56,2%.

В случае банкротства Credit Suisse рынок может ожидать шок, предсказывают эксперты. Кернер утверждает, что Credit Suisse находится в процессе перестройки в расчете на дальнейшее долгосрочное и устойчивое будущее.

Ранее стало известно, что второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse столкнулся с финансовыми трудностями. На этом фоне курс его акций в понедельник 3 октября снижался в моменте до исторического минимума в 3,518 франка или около $3,55.

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