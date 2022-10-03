Министры финансов стран еврозоны ухудшили прогнозы роста экономики и инфляции в регионе

Министры финансов стран еврозоны ухудшили прогнозы роста экономики и инфляции на краткосрочную перспективу из-за возможных перебоев со поставками газа в регион в предстоящий зимний отопительный сезон. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление Еврогруппы.

«Недавние прогнозы и показатели исследований указывают на ухудшение краткосрочных прогнозов роста и инфляции с дальнейшими перебоями в поставках газа», — говорится в сообщении министров финансов еврозоны.

30 сентября аналитики Евростата представили данные, согласно которым годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 10%. Этот показатель оказался выше прогнозируемых аналитиками 9,7%. На ситуацию повлиял ряд факторов, включая усиление энергетического кризиса и увеличение стоимости поставок сырья.

При этом самый высокий уровень среднегодовой инфляции был зафиксирован в Эстонии — 24,2%. Наиболее низкий уровень оказался во Франции — 6,2%.