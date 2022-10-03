МЭА: Европа столкнется с «беспрецедентным» кризисом предстоящей зимой

Европейские страны будет ждать «беспрецедентный» кризис в предстоящий зимний отопительный сезон. Для обеспечения безопасности властям потребуется дополнительное сокращение уровня потребления электроэнергии, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

«Сокращение потребления газа на 10 процентов, как это сделали уже многие европейские государства недостаточно. Страны будут вынуждены снизить использование голубого топлива еще на 13 процентов для обеспечения энергетической безопасности», — говорится в материале.

Подобная мера может привести к ряду последствий. Среди них — введение нормированного потребления электроэнергии в ряде государств Евросоюза, пришли к выводу аналитики МЭА.

29 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что европейские страны могут предстоящей зимой столкнуться с отключением мобильной связи в связи энергетическим кризисом. Это произойдет в случае ввода нормированного потребления элеткроэнергии в предстоящий зимний отопительный сезон.