Bloomberg: объем морских перевозок российской нефти в Европу упал с конца февраля почти на 60%

Объемы перевозок российской нефти в Европу морским путем резко сократился за последние полгода. С конца февраля показатели упали почти на 60%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

«До вступления в силу запрета Европейского союза на импорт нефти морским путем осталось чуть более двух месяцев, поставки в страны блока и Великобританию сократились примерно на 60% по сравнению с тем, что было до конфликта на Украине», — говорится в материале.

Особенно заметна тенденция в странах Северной Европы, где спрос на российскую нефть с начала 2022 года сократился с примерно 1,2 млн баррелей в сутки до нынешних 200 тыс. баррелей. Не лучше обстоят дела и с азиатскими государствами, утверждает Bloomberg.

«В июне был зафиксирован максимум поставок российской нефти морским путем в Китай, Индию и Турцию — 2,2 млн баррелей в день. Между тем, перенаправление потоков нефти из Европы в Азию, похоже, достигло плато. За четыре недели до 30 сентября этот показатель снизился примерно на 350 тыс. баррелей в день», — сообщается в статье.

29 сентября издание EUobserver сообщило о планах властей Евросоюза ввести ограничения на заключение контрактов с российскими нефтегигантами. К числу последних европейские чиновники намерены отнести «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть». Кроме того, судоходным компаниям и страховщикам будет запрещено обрабатывать российскую нефть, если ее закупочная цена за баррель не будет на уровне или ниже предельной цены, установленной странами коалиции G7.