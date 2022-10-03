Береговая охрана Швеции сообщила о возобновлении утечки газа на «Северном потоке-2»

Береговая охрана Швеции сообщила о возобновлении утечки газа на газопроводе «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба ведомства.

«Проведенный в понедельник [3 октября] мониторинг ситуации с выбросами в пределах Шведской экономической зоны позволяет сделать вывод, что более крупные выбросы теперь больше не видны на поверхности, в то время как более мелкие вместо вновь увеличились», — говорится в сообщении.

Как уточняется, утечки должны были прекратиться еще накануне, это касается более крупных утечек. Тем не менее эксперты заметили, что меньшая утечка увеличилась и достигла размеров в 30 метров.

Служба береговой охраны принимает необходимые меры в рамках операции по спасению окружающей среды в связи с продолжением утечек газа, указали в ведомстве.

27 сентября Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях, которые произошли в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию. Ряд стран заявили о диверсиях и терактах на газопроводах. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у ведомства имеются данные о причастности западных стран ко взрывам на «Северных потоках».