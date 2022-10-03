На Украине призвали Евросоюз отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии

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Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств – членов Евросоюза призвал отключить от SWIFT все российские и белорусские банки. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Полное энергетическое эмбарго, персональные и секторальные санкции, отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, визовый запрет — это то, на чем я сделал акцент», — написал спикер.

Кроме того, он призвал европейские государства усилить военную помощь Украине, в частности предоставить системы противовоздушной обороны, а также запретить российским судам заходить в порты иностранных государств.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что администрация американского президента Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России. В качестве одной из мер рассматривается отключение новых российских банков от системы платежей SWIFT, расширение экспортного контроля и санкции против госкомпаний.

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявлял, что Россия исходит из необходимости поэтапного перехода от системы межбанковских платежей SWIFT на защищенные от внешнего давления инструменты передачи финансовых данных.

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