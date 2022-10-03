Матвиенко заявила о необходимости учесть в бюджете России образование новых регионов

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Федеральный бюджет на 2023–2025 годы должен учитывать образование четырех новых регионов России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на слушаниях.

«Нужно учитывать образование в составе Российской Федерации четырех новых субъектов, в которых проживают миллионы людей – граждан России, имеющих полное право на социальные льготы и выплаты», — отметила Матвиенко.

По ее словам, бюджет также должен быть сбалансированным и отвечать стратегическим целям страны, обеспечивая экономический рост и развитие инфраструктуры в регионах.

Она добавила, что также полностью должны быть обеспечены все меры поддержки участников спецоперации на Украине, в том числе и тех, которых призвали в рамках частичной мобилизации, а также их семей.

В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что результаты исполнения бюджета страны в первой половине 2022 года достойные, несмотря на внешнее давление. По словам Мишустина, Россия справляется с внешними вызовами уверенно, а доходы в стране в первом полугодии выросли почти на четверть по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

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