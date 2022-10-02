Президент Сербии Вучич понадеялся на поставки газа из Азербайджана к осени 2023 года

Соединительный газопровод для поставок газа в Сербию из Азербайджана через Болгарию может быть запущен осенью 2023 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает сербское агентство «Танджуг».

«Интерконнектор Сербии с Болгарией будет завершен через год, и я надеюсь, что в это же время года в 2023 году мы сможем провести такую большую церемонию в нашей стране», — отметил Вучич во время открытия интерконнектора между Грецией и Болгарией.

По его словам, для Сербии этот газопровод важен, так как сейчас встают вопросы цены и объемов поставок. Кроме того, Сербию ожидает как сложная осень, так и тяжелая зима.

Он добавил, что в будущем при помощи Евросоюза будет построен соединительный газопровод Сербии с Северной Македонией.

В начале октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика планирует к 2027 году удвоить поставки природного газа в страны Европы. По словам азербайджанского лидера, в 2021 году экспорт азербайджанского газа составил около 19 млрд кубометров, из которых 8,2 млрд достигли Европы, этот показатель на 40% больше по сравнению с предыдущим годом.