Президент Сербии Вучич понадеялся на поставки газа из Азербайджана к осени 2023 года

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Соединительный газопровод для поставок газа в Сербию из Азербайджана через Болгарию может быть запущен осенью 2023 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает сербское агентство «Танджуг».

«Интерконнектор Сербии с Болгарией будет завершен через год, и я надеюсь, что в это же время года в 2023 году мы сможем провести такую большую церемонию в нашей стране», — отметил Вучич во время открытия интерконнектора между Грецией и Болгарией.

По его словам, для Сербии этот газопровод важен, так как сейчас встают вопросы цены и объемов поставок. Кроме того, Сербию ожидает как сложная осень, так и тяжелая зима.

Он добавил, что в будущем при помощи Евросоюза будет построен соединительный газопровод Сербии с Северной Македонией.

В начале октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика планирует к 2027 году удвоить поставки природного газа в страны Европы. По словам азербайджанского лидера, в 2021 году экспорт азербайджанского газа составил около 19 млрд кубометров, из которых 8,2 млрд достигли Европы, этот показатель на 40% больше по сравнению с предыдущим годом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть