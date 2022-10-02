В «Газпроме» заявили о снижении поставок газа в Молдавию из-за действий Киева

«Газпром» связал уменьшение поставок газа в адрес Молдавии с действиями Украины, которая отказалась принимать часть транзитных объемов от российской стороны. Об этом компания написала в Telegram-канале.

«Оператор ГТС Украины» объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию «Сохрановка», так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией «Новопсков», — отметили в публикации.

По данным российской компании, через «Сохрановку» проходило около 30 млн кубометров газа в сутки. При этом никаких оснований для форс-мажора и препятствий для работы сейчас нет.

В «Газпроме» добавили, что в октябре 2022 года в Молдавию будет отправляться 5,7 млн кубометров газа в сутки. При этом молдавская сторона постоянно нарушает договор в плане сроков оплаты счетов.

1 октября агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу правительства республики сообщило, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила купить 15 млн кубометров украинского газа и хранить его на складах на Украине.