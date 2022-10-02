Правительство Молдавии решило создать резерв газа на случай чрезвычайных ситуаций

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Кабмин Молдавии одобрил создание резервов газа на тот случай, когда в стране могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Правительство одобрило создание и поддержание запасов природного газа на случай чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, акционерное общество Energocom будет определено в качестве субъекта по созданию и обслуживанию резервов запасов природного газа», — отметили в публикации.

Поставщики газа на розничном рынке будут платить Energocom определенные взносы, благодаря которым будут создаваться и содержаться залоговые запасы. При этом минимальный объем газа, который подлежит хранению, составляет 22,8 млн кубометров.

Там также указали, что резервный газ можно будет использовать лишь в том случае, если комиссия по чрезвычайным ситуациям даст свое разрешение.

1 октября пресс-служба компании «Газпром» сообщила, что в октябре в Молдавию будет направлено 5,7 млн куб. м в сутки, при этом отмечая, что молдавская сторона «регулярно нарушает положения контракта». Поэтому «Газпром» вправе в любой момент расторгнуть контракт с Молдавией.

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