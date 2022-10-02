Евросоюз решил ввести новые меры на фоне высоких цен на энергию с 1 декабря 2022 года

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Одобренные министрами энергетики стран Евросоюза (ЕС) новые меры начнут действовать с 1 декабря 2022 года для борьбы с высокими ценами на энергию. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

«Меры носят временный и чрезвычайный характер. Они будут применяться с 1 декабря 2022 года. Их действие должно завершиться в течение 2023 года. В частности, снижение спроса на электричество будет действовать до конца марта», — отметили в публикации.

В релизе указали, что будут введены общие меры по снижению спроса на электроэнергию. Такие же меры будут касаться сбора и перераспределения избыточных доходов энергосектора для потребителей. При этом будет введена добровольная цель по снижению потребления энергии в 10%, но обязательная цель в 5% в пиковые часы.

В публикации добавили, что для компаний, работающих с энергоресурсами, будет установлен «взнос солидарности» с прибыли. При этом взнос будет браться с той части прибыли, которая будет превышать рост в 20% от среднегодовой налогооблагаемой прибыли с 2018 года. Также страны могут сохранить и свои меры, если они будут равноценны «взносу солидарности».

30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам заседания совета министров стран ЕС по энергетике заявила, что в Евросоюзе опасаются, что грядущий отопительный сезон на европейском континенте будет непростым, а следующий — еще тяжелее.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть