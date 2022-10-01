ДЭА: Nord Stream 2 сообщила о стабилизации давления в «Северном потоке — 2»

В газопроводе «Северный поток — 2» стабилизировалось давление. Об этом сообщает Датское энергетическое агентство (Energistyrelsen) в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.

«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство, что в настоящее время на трубопроводе «Северный поток — 2» достигнуто стабильное давление», — говорится в сообщении.

По заявлению агентства, это свидетельствует о завершении продувки газа по трубопроводу.

Ранее агентство Bloomberg оценило объем утечек «Северного потока». По данным агентства, он равен трехдневному потреблению топлива ФРГ.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» должны проводить совместно Россия, Германия, Дания и Швеция.