«Газпром» предупредил о своем праве в любой момент расторгнуть контракт с Молдавией

Компания «Газпром» подтвердила: в октябре в Молдавию будет направлено 5,7 млн куб. м в сутки, при этом отмечая, что молдавская сторона «регулярно нарушает положения контракта». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Говоря об объеме газа, который будет направлен в Молдавию, в компании отметили, что он «предопределен односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС «Сохрановка».

«Газпром» указал на «регулярные» нарушения положений контракта со стороны Молдавии «в части сроков оплаты за поставленный газ», а также обвинил страну в том, что «до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы».

«По этой причине «Газпром» имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт», — резюмировали в «Газпроме».

Ранее сообщалось, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила купить 15 млн кубометров украинского газа и хранить его на складах на Украине.