«Газпром»: газа в «Северных потоках» при взрывах хватило бы Дании на 3 месяца

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Danish Defence Command/Reuters

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что во время взрывов в трех нитках «Северных потоков» находилось около 800 млн кубометров газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этого количества хватило бы Дании на три месяца.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые выявили в течение нескольких часов. Первую утечку обнаружили на «Северном потоке — 2» недалеко от датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Хотя оба газопровода в момент аварии не использовались, в них были сотни миллионов кубометров технологического газа, которые попали в море.

Президент США Джо Байден заявил, что против «Северного потока» совершили диверсию. В то же время Владимир Путин обвинил «англосаксов» в атаке на газопроводы. Вашингтон назвал обвинения абсурдными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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