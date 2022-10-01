Handelsblatt: Германия и Франция поддержали создание единой платформы по закупке газа

Германия и Франция выступили за продвижение инициативы по созданию единой европейской платформы для закупок газа. Об этом пишет Handelsblatt, ссылаясь на совместный документ с изложением позиции стран для Совета министров энергетики Евросоюза (ЕС) в Брюсселе.

«Мы должны объединить все усилия, чтобы снизить цены для Европы. Мы призываем к укреплению энергетической платформы ЕС как средства повышения переговорной силы ЕС», — отметили в публикации.

По данным издания, идея создания единой европейской платформы вынашивается в регионе уже несколько месяцев. По мнению Еврокомиссии, создание такой платформы позволит сдержать цены на топливо. Кроме того, в разных странах закупки газа находятся в руках или частных, или государственных компаний. Из-за этого страны ЕС соперничают друг с другом. Как раз создание платформы также будет противостоять этой конкуренции.

В документе говорилось, что Германия и Франция также выступают за финансовую поддержку наиболее пострадавших компаний, в частности энергоемких предприятий.

В начале сентября Румыния поддержала введение потолка цен на российский газ и создание в Евросоюзе платформ для совместных закупок энергоносителей.