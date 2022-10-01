Reuters: авария на «Северных потоках» может стать крупнейшим выбросом метана в истории

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Прорывы в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли спровоцировать крупнейший за всю историю выброс метана, произошедший одномоментно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на программу ООН по окружающей среде.

По информации агентства, на этой неделе был сделан анализ спутниковых снимков, сделанных специалистами программы. В результате был обнаружен огромный шлейф высококонцентрированного метана, парникового газа, гораздо более сильнодействующего, но более короткоживущего, чем углекислый газ.

«Это действительно плохо, скорее всего, этот выброс крупнейший из когда-либо обнаруженных», — сообщил агентству Манфреди Кальтаджироне, глава программы ООН по окружающей среде.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада воспринимают диверсию на трубопроводах системы «Северный поток» как месть за действия России на Украине.

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