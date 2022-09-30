Reuters: cтраны ЕС предварительно согласовали восьмой пакет антироссийских санкций

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Global Look Press

Страны Евросоюза достигли предварительного соглашения по восьмому пакету санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что 30 сентября представители стран ЕС обсудили предложенные санкции и согласовали их. Ожидается, что соответствующий документ будет принят на следующей неделе.

28 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила новый пакет антироссийских санкций в связи с прошедшими в регионах Донбасса референдумами.

В него войдут новые запреты на импорт российской продукции, призванные лишить РФ дополнительных доходов в размере €7 млрд (₽391,96 млрд).

Также в санкционный пакет попадут запреты на экспорт ключевых технологий, используемых российской армией, в числе которых авиационная техника, электроника и специальные химические вещества.

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