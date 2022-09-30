В Европе зафиксировали резкое падение темпов закачки газа в ПХГ

Темпы заполнения европейских газовых хранилищ сократились по рекордно низкого уровня, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, передает ФАН.

По состоянию на 28 сентября, общий уровень газа в европейских ПХГ составлял 88,25%. Однако суточный прирост был всего 0,18 процентного пункта.

Специалисты отмечают, что столь низкие темпы заполнения резервуаров были зафиксированы только на старте сезона, который начался в апреле. В преддверии заморозков хранилища должны заполняться на 0,37 процентного пункта в сутки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть