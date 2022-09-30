В Европе зафиксировали резкое падение темпов закачки газа в ПХГ

Темпы заполнения европейских газовых хранилищ сократились по рекордно низкого уровня, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, передает ФАН.

По состоянию на 28 сентября, общий уровень газа в европейских ПХГ составлял 88,25%. Однако суточный прирост был всего 0,18 процентного пункта.

Специалисты отмечают, что столь низкие темпы заполнения резервуаров были зафиксированы только на старте сезона, который начался в апреле. В преддверии заморозков хранилища должны заполняться на 0,37 процентного пункта в сутки.