Министры энергетики ЕС согласовали меры по смягчению высоких цен на электроэнергию

close
100%
Christoph Soeder/AP

Министры энергетики стран Евросоюза согласовали новые меры для урегулирования ситуации с ростом цен на энергию в регионе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте чешского председательства в Совете стран ЕС.

«Министры достигли политического соглашения о мерах по смягчению высоких цен на электроэнергию», — сказано в посте.

Уточняется, что в число согласованных мер входят обязательное снижение спроса на электричество в Евросоюзе, введение лимита на прибыль компаний, вырабатывающих электричество из дешевых источников, а также «взнос солидарности» от прибыли, полученной в секторе ископаемых видов топлива.

Ранее глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщал, что министры стран Евросоюза, курирующие вопросы энергетики, обсудят на заседании в Брюсселе меры помощи населению и промышленности при резком росте цен на энергоресурсы.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также заявляла, что Европейская комиссия настаивает на установлении лимита цен на весь российский газ и требует вести переговоры о ценовых коридорах с теми поставщиками, с которыми Евросоюз «может вести переговоры».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть