Министры энергетики ЕС согласовали меры по смягчению высоких цен на электроэнергию

Министры энергетики стран Евросоюза согласовали новые меры для урегулирования ситуации с ростом цен на энергию в регионе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте чешского председательства в Совете стран ЕС.

«Министры достигли политического соглашения о мерах по смягчению высоких цен на электроэнергию», — сказано в посте.

Уточняется, что в число согласованных мер входят обязательное снижение спроса на электричество в Евросоюзе, введение лимита на прибыль компаний, вырабатывающих электричество из дешевых источников, а также «взнос солидарности» от прибыли, полученной в секторе ископаемых видов топлива.

Ранее глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщал, что министры стран Евросоюза, курирующие вопросы энергетики, обсудят на заседании в Брюсселе меры помощи населению и промышленности при резком росте цен на энергоресурсы.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также заявляла, что Европейская комиссия настаивает на установлении лимита цен на весь российский газ и требует вести переговоры о ценовых коридорах с теми поставщиками, с которыми Евросоюз «может вести переговоры».