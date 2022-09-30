Экономист Митрахович объяснил падение курса евро запуском «печатного станка»

close
100%
Freepik

Падение курса евро на торгах в пятницу произошло из-за того, что Европейский центральный банк запустил «печатный станок» и начал эмиссию. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По данным Мосбиржи, 30 сентября курс евро на торгах обновил минимум 2014 года: он опустился до 51,71 рубля или $0,921450.

«Евро падает, потому что запустили «печатный станок». Это нужно, чтобы заморозить цены на электроэнергию, компенсировать компаниям недополученную выгоду. Эмиссия евро также должен покрыть расходы государства на поддержку бизнеса и населения. Поэтому валюта ослабла», — рассказал Митрахович.

ЕЦБ ежемесячно запускает «печатный станок», чтобы выкупать ценные бумаги европейских стран на 60 млрд евро. Это делается в рамках политики количественного смягчения. После старта этой программы курс евро стал падать.

По словам Митраховича, в России из-за санкций ограничен импорт и действуют валютные ограничения ЦБ. Это снижает спрос компаний и населения на европейскую валюту, что также приводит к ее ослаблению.

«Евро компаниям потратить сложно, спрос на него меньше. И со стороны населения спрос слабый из-за того, что в России действуют валютные ограничения ЦБ», — подчеркнул Митрахович.

Банк России 29 сентября продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев до 31 марта 2023 года. Регулятор сохранил лимит в $10 тысяч на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть