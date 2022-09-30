Чешский министр анонсировал скорое введение Евросоюзом мер против подорожания энергии

Страны Европейского союза могут ввести новые меры в связи с высокими ценами на энергию 30 сентября. Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, передает РИА «Новости».

По его словам, домохозяйствам и бизнесу требуется помощь конкретно сейчас.

«Я уверен, что все министры стран-членов (ЕС. — «Газета.Ru») понимают это, и что сегодня мы сможем достичь политического соглашения и ввести меры в действие как можно скорее», — сказал Сикела.

В данном случае речь идет об уменьшении спроса на электричество, о лимите на прибыль компаний, вырабатывающих электроэнергию из недорогих источников, а также о так называемом «взносе солидарности» от прибыли, приобретенной в секторе ископаемых видов топлива.

Ранее издание Politico сообщило, что страны Европейского союза «в ярости» из-за нежелания ЕК ограничить цену импортируемого газа.

Вопрос установления ограничения на на цены будет обсуждаться 30 сентября в ходе совещания министров энергетики стран Европейского союза.