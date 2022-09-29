Reuters: страны Евросоюза далеки от консенсуса по поводу ограничения цен на российский газ

Страны Евросоюза (ЕС) расходятся во мнениях по поводу ограничения цен на российский газ. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение высокопоставленного дипломата альянса.

«В отношении предельных цен на данный момент нет ничего похожего на консенсус», — сказал дипломат.

По словам собеседника издания, в настоящее время трудно предсказать, получится ли достигнуть консенсуса между странами по вопросу о введении ценового потолка только на российский газ.

Ранее 29 сентября Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия (ЕК) по-прежнему считает возможным введение потолка цен на российский газ. По словам Симсон, ЕК сохраняет своем мнение, несмотря на призыв большинства стран ЕС ввести ограничения на весь импорт газа вне зависимости от его происхождения.

Накануне бельгийская газета LeSoir написала, что министры энергетики 15 стран — членов ЕС обратились к ЕК с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения.

Главы ведомств призвали ЕС как можно скорее подготовить соответствующее предложение, чтобы успеть обсудить его на предстоящей 30 сентября экстренной министерской встрече альянса в Брюсселе.