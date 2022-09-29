Вице-премьер Молдавии: Кишинев начнет покупать газ у других поставщиков вместо России

Молдавия начала готовиться к прекращению поставок газа из России и планирует закупать топливо у других поставщиков. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«Учитывая мировой газовый кризис и тот факт, что «Газпром» еще не подтвердил непрерывность поставок, правительство готовит несколько сценариев снижения этих рисков», — сказал Спыну.

Так, по словам вице-премьера, Кишинев намерен закупать топливо для молдавского поставщика электроэнергии «Термоэлектрика», увеличить запасы газа, принять меры по снижению объемов потребления. Также, как отметил Спыну, другой национальный поставщик электроэнергии — Energocom — уже начал подготовку по покупке газа у других участников энергетического рынка.

В конце августа вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство Молдавии не успеет завершить аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» в установленный срок, до 1 октября 2022 года. Проведение аудиторской проверки было основным условием при подписании договора между «Газпромом» и Молдавией в октябре 2021 года.

Накануне президент Молдавии Майя Санду сообщила, что российская государственная нефтегазовая компания «Газпром» пока не подтвердила запрошенные Молдавией объемы поставок газа на октябрь.