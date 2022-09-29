Разведка Австрии расследует возможную диверсию на единственном в стране НПЗ

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Reuters

Управление госбезопасности и разведки Австрии расследует возможную диверсию на единственном в стране нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Швехат». Об этом сообщает газета Cronen Zeitung.

По данным газеты, речь может идти о вмешательстве иностранного государства. Подробности расследования не приводятся.

Отмечается, что в результате остановки работы НПЗ в некоторых регионах страны возник дефицит дизеля, правительству пришлось высвободить десятки тысяч тонн из стратегического резерва.

Ранее отстающие по уровню увеличения запасов газа в ПХГ от общего уровня Евросоюза Австрия, Венгрия и Болгария начали наращивать объемы закачки в свои хранилища.

Австрия, Венгрия и Болгария демонстрируют курс на достижение целевого 80% уровня заполнения запасов в ПХГ. Латвия, уже, очевидно, этого достигнуть не успеет, так как ее уровень запасов составляет 53%. Тем временем сезонный температурный трек в Европе продолжает снижение, увеличивая потребление газа, отметили в публикации.

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