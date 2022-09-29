Лидер Лейбористской партии назвал Лиз Трасс угрозой для экономики Великобритании

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подверглась нападкам со стороны лидера Лейбористской партии Кира Стармера.

Оппозиционные политические силы указали на недостатки предложенного Трасс «плана поддержки». Его воплощение в жизнь вызвало целый ряд экономических проблем для страны. Из-за этого Стармер назвал главу правительства угрозой для национальной экономики.

«Они играют на наши деньги... чтобы предоставить налоговые льготы очень богатым», — приводит его слова ФАН.

«План поддержки» предусматривал масштабное снижение налогов, которое позже привело к рекордному повышению доходности государственных облигаций и падению спроса на них. Как напоминает Общественная служба новостей, фунт стерлингов ослабевает по отношению к доллару до минимальных показателей с 1985 года.