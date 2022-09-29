На юге Турции прошел митинг против отказа местных банков работать с картами «Мир»

Aydınlık: митинг против отказа турецких банков работать с картами «Мир» прошел в Анталье

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Global Look Press/«Газета.Ru»

Турецкая партия «Родина» организовала в Анталье акцию протеста после сообщений об отказе местных банков взаимодействовать с российской платежной системой «Мир». Об этом сообщает газета Aydınlık.

«Партия «Родина» решительно раскритиковала подчинение частных банков, а затем государственных банков давлению со стороны Запада, подчеркнув, что США, угрожающие России, также угрожают Турции. Представители объединения выпустили пресс-релиз под лозунгом «Пусть карта мира будет свободной, пусть торговля с Россией будет открыта», — говорится в материале.

Государственные и частные банки Турции вынуждены были пойти на отказ от обслуживания российских карт из-за угрозы попасть под санкции Министерства финансов США. В противном случае, финансовые организации не смогли бы проводить операции в долларах и столкнулись бы с трудностями при взаимодействии с американским экономическим рынком.

27 сентября крупнейшие государственные банки Турции Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank прекратили взаимодействие с российской платежной системой «Мир». До этого частные финансовые организации İş Bankası и DenizBank также приостановили обслуживание российских карт.

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