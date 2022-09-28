Reuters: в Еврокомиссии считают, что потолок цен на газ создаст риски для безопасности ЕС

Решение о введении потолка цен на газ создаст риски для энергетической безопасности стран Евросоюза (ЕС). Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на информацию, которая содержится в документе Еврокомиссии (ЕК).

«Установление соответствующего уровня ограничений может стать трудной задачей из-за динамики внутреннего и глобального рынков, оно также связано с определенными рисками с точки зрения безопасности поставок», — сказано в документе.

В первой половине сентября еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что страны ЕС не смогли договориться о введении потолка на российский газ. Также она указала на прибыль, которую получает Россия от продажи газа в ЕС.

После этого газета The Guardian написала, что ЕС отказался от идеи вводить потолок цен на российский газ, однако хочет ввести новый налог для энергокомпаний.

Ранее 28 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе сообщила об официальном предложении ввода потолка цен на нефть из России в рамках нового пакета санкций.