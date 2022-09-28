Гавайи оштрафовали ВМС США на $8,8 млн за сброс сточных вод

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Гавайский департамент здоровья оштрафовал Военно-морские силы США на $8,8 млн за сброс сточных вод с территории военной базы Перл Харбор — Хикэм. Об этом сообщается на сайте правительства.

По информации телеканала, сброс сточных вод производился несколько раз. Всего было зафиксировано 766 случаев сброса вредных веществ, концентрация которых превышала допустимую норму.

Сбросы производились с января 2020 года по июль 2022 года.

«Неспособность ВМС надлежащим образом использовать и содержать станцию очистки сточных вод привела к загрязнению государственных вод», — сказала замдиректора по санитарному состоянию окружающей среды департамента Кейтлин Хо.

База ВМС США продолжает работать, однако военные пообещали улучшить работу станции и устранить указанные департаментом неполадки.

Ранее береговая охрана США заметила корабли ВМФ России и ВМС Китая рядом с Аляской.

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