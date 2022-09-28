Шведская служба безопасности будет расследовать утечки газа на «Северных потоках»

Расследование утечек газа с газопроводов «Северный поток» в Швеции передано службе безопасности, так как дело может быть нацелено на интересы страны. Об этом говорится в заявлении службы государственной безопасности королевства.

«Служба безопасности Швеции переняла уголовное расследование событий, связанных с «Северными потоками», от шведской полиции. Преступление, которое в настоящее время расследуется, является грубой диверсией», — сказано в сообщении.

В заявлении также отмечается, что за происшествием могут стоять «иностранные силы».

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» запланировано на 30 сентября.

В ночь на 26 сентября на участке нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1». В компании-операторе проекта Nord Stream AG также заявили, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. При этом сроки восстановления работоспособности трубопровода в настоящее время определить невозможно.