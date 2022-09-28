Российские власти спрогнозировали падение продаж газа за границу на 31% в 2022 году

Продажи за границу природного газа из России в 2022 году упадут на 31%, до 142 млрд кубометров. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на прогноз, который содержится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Отмечается, что в 2023–2025 годах экспорт российского топлива может снизиться еще сильнее, до 125,2 млрд кубометров ежегодно. На этом фоне в России станут добывать меньше газа — в 2022 году добыча может сократиться на 10,5%, до 683 млрд кубометров. В 2023 году ожидается дальнейшее снижение добычи — до 670,2 млрд кубометров.

Однако, как спрогнозировали в документе, уже с 2024 года добыча газа в России начнет расти — в 2024 году планируется добыть 690,2 млрд кубометров, а в 2025 году — 704,9 млрд.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. В Швеции установили, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подводных взрыва.

Ранее 28 сентября немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии написала, что все нитки «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» навсегда останутся непригодными для использования после произошедшего.

До этого в тот же день официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала президента Джо Байдена ответить на вопрос, имеют ли США отношение к авариям на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».