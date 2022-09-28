Daily Reckoning: Россия может создать энергокартель со сделками не в долларах

Россия может создать энергетический картель, схожий с ОПЕК, ведя все сделки без участия долларов. Об этом The Daily Reckoning заявил американский финансовый эксперт, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

«Предпринимаются усилия по формированию газового картеля с участием России и Ирана, а затем и других стран. Новая организация могла бы функционировать как ОПЕК, за исключением того, что стратегическим активом станет природный газ, а не нефть», — отметил Рикардс.

По его словам, к газовому картелю может присоединиться множество стран, на которые придется свыше 60% от мировых запасов природного газа. В этом случае такая организация сможет заключать эксклюзивные сделки на поставку энергоресурсов. Кроме того, все сделки будут идти с неприятным для США условием, то есть с отказом в использовании доллара.

Он добавил, что если план с картелем сработает, то появится полностью независимая от США система. При этом с ее появлением доллар не начнет слабеть, но создадутся условия для ухода доллара с мирового рынка в виде доминирующей валюты.

27 сентября американское издание OilPrice писало, что сокращение поставок энергоносителей вследствие санкций против России и закрытие Москвой ключевых маршрутов экспорта трубопроводного газа приведет к тому, что Европа будет вынуждена бороться за нефть и газ и после наступающей зимы.