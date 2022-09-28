FT: европейцы опускают температуру в домах и учатся жить без российского газа

Европейцы учатся жить в новых реалиях без российского газа, опуская температуру в домах ради экономии. Об этом пишет Financial Times.

«Если зимой опустить температуру в домах всего на один градус Цельсия, экономия газа в Евросоюзе и Британии составит десять миллиардов кубометров. Европейцам придется учиться жить в новых температурных реалиях, иначе дефицита не избежать», — отметил автор статьи.

По его словам, если снизить температуру на три градуса, то это поможет уменьшить разрыв межу спросом и предложением. При этом часть дефицита, который прогнозировался на 2023 году, удалось компенсировать за счет роста закупок СПГ и потребления нефти. Кроме того, если получится снизить потребление электричества еще на 5%, то дефицит исчезнет полностью.

В газете указали, что такие неудобства могут продлиться пару лет, так как Европа продолжает увеличивать закупки СПГ, увеличивая производство солнечной и ветровой энергии. Кроме того, улучшается переход промышленности на другие источники энергии. При этом уже сейчас дополнительные мощности ветровой и солнечной энергетики могут заменить 3 млрд кубометров газа в год. В будущем это значение вырастет. Однако Европе надо выстоять в ближайшие полгода, чтобы доказать, как она может прожить без газа из России.

27 сентября в «Газпром экспорте» посчитали, что самый тяжелый месяц по ситуации с нехваткой газа в Европейском союзе будет в январе. В компании напомнили, что руководство ЕС требовало снизить потребление газа на 15% по сравнению со средним его уровнем за последние пять лет на период с августа 2022-го до конца марта следующего года.