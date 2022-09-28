Банки США выплатят более $1,1 млрд штрафов за нарушение закона о хранении данных

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Brendan McDermid/Reuters

Одиннадцать крупнейших мировых банков и брокерских фирм выплатят штрафы на общую сумму $1,125 млрд за использование их сотрудниками запрещенных приложений для обмена сообщениями. Поводом стало нарушение законодательства США в области хранения данных, говорится в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Самые большие штрафы придутся на Bank of America Corp., Citigroup Inc., Barclays Plc, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley и UBS Group AG. Эти организации обязались выплатить по $125 млн каждая. В 2,5 раза меньше денежных средств отдадут Nomura Holdings Inc. и Jefferies LLC — по $50 млн. Наиболее мелкий штраф ($10 млн) выплатит Cantor Fitzgerald & Co.

«С января 2018 года по сентябрь 2021 года сотрудники этих фирм и банков регулярно общались по деловым вопросам, используя приложения для обмена текстовыми сообщениями на своих персональных устройствах. Фирмы не поддерживали или не сохраняли значительную часть этих сообщений вне канала, в нарушение федеральных законов о ценных бумагах», — пришли к выводу представители SEC.

15 сентября Министерство финансов США предложило вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» вне территории России. Американское ведомство считает, что таким образом Москва обходит действие западных экономических санкций.

После этого предостережения пять крупнейших турецких банков прекратили взаимодействие с картами «Мир». В их числе — Ziraat Bankasi, VakifBank, Halkbank, İş Bankası и DenizBank.

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