Аналитик Сыроваткин назвал укрепление доллара причиной роста инфляции в масштабах мира

Укрепление доллара разгоняет инфляцию в мировом масштабе, что провоцирует рост цен на основные сырьевые товары в других валютах. Об этом «Прайм» заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«Как обычно, сильнее всего в подобной ситуации страдают страны-импортеры сырья и особенно самые бедные из них, где дополнительный рост и без того высоких расходов на продовольствие чреват серьезными социальными потрясениями», — отметил Сыроваткин.

По его словам, большинство счетов по энергоносителям в мире выставляется в долларах. Поэтому большая часть мира, в той или иной степени, зависит от динамики доллара. Поэтому для мировой экономики выгоднее, когда его курс становится меньше.

Он добавил, что мировая экономика сложно подстраивается под рост доллара. При этом ужесточение денежно-кредитной политики основными центробанками лишь повышает риск рецессии мировой экономики, что давит на котировки нефти и прочих энергоносителей.

26 сентября эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что 70 рублей за доллар — комфортный для экономики России диапазон национальной валюты. Он также указал, что «токсичные» валюты никто уже не собирается покупать, а по валютам дружественных России государств, видимо, имеются определенные нюансы.