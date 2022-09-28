Bloomberg: США объявят о выделении $1 млрд для Украины 28 сентября

Агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $1 млрд 28 сентября.

По данным источника издания, средства будут предоставлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), они позволят Киеву приобрести оружие и военное оборудование у американских оборонных подрядчиков.

Таким образом, размер общей помощи, которую предоставили США Украине с января 2021 года, превысил $16 млрд, основная ее часть получена Киевом после начала специальной военной операции РФ, начатой в феврале этого года, пишет Bloomberg.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США выделяют Украине $1,5 млрд для поддержания бюджета каждый месяц. Однако, по его словам, этого недостаточно.