Экономист Добровольская оценила потери PepsiCo после ухода из России в 12 млрд рублей

PepsiCo потеряет до 12 млрд рублей после того, как полностью покинет российский рынок, прекратив производство. Об этом «Ленте.ру» заявила руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская.

«Если оценивать убытки компании от полного прекращения производства Pepsi, 7UP, Mountain Dew — то эти цифры могут достигать от 9 до 12 млрд рублей — это объем годовой выручки на конец 2022 года с учетом темпов роста компании», — отметила Добровольская.

По ее словам, история компании в России началась еще в 1959 году, когда произошла выставка американской продукции в Москве. Более чем за полвека компания открыла свыше 20 предприятий на территории России. При этом PepsiCo инвестировала в каждое из своих производств свыше $10 млрд, а рынок России был для компании на третьем месте после США и Мексики.

В начале августа агентство Reuters со ссылкой на сообщение главы «Черноголовки» Натальи Сахниной сообщило, что производитель безалкогольных напитков «Черноголовка» после ухода из России брендов Pepsi и Coca-Cola намерен занять половину отечественного рынка.