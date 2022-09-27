Глава ЕК пригрозила ответом на инцидент с «Северными потоками»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с утечкой газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» должен быть расследован. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Paramount теперь расследует инциденты с Nord Stream, чтобы получить полную ясность о событиях. Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам», — написала она.

Ранее сообщалось, что резкое снижение давления на обеих нитках «Северного потока» в результате утечки газа свидетельствует о том, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями.

В Nord Stream AG также отметили, что компания задействует все необходимые ресурсы для оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями, но сроки восстановления работоспособности трубопровода в настоящее время определить невозможно.