Бывший глава МИД Польши Сикорский поблагодарил США за повреждение «Северного потока»

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за повреждение газопровода «Северный поток». Об этом он написал в своем Twitter.

«Маленькая вещь, но так радует», — написал он, сопроводив запись фотографией с места аварии и хэштегом #Nordstream.

«Спасибо, США», — указал он в следующем посте с таким же снимком.

Ранее сообщалось, что резкое снижение давления на обеих нитках «Северного потока» в результате утечки газа свидетельствует о том, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первые данные расследования утечки газа на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» говорят о вероятности акта саботажа.

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».