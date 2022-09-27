Nord Stream AG: негерметичность «Северного потока» вызвана физическими повреждениями

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Nord Stream 2 AG

Резкое снижение давления на обеих нитках «Северного потока» в результате утечки газа свидетельствует о том, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оператора проекта Nord Stream AG.

«Зафиксированное вчера в результате утечки газа резкое падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток» позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями», — говорится в сообщении компании.

В Nord Stream AG также отметили, что компания задействует все необходимые ресурсы для оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями, но сроки восстановления работоспособности трубопровода в настоящее время определить невозможно.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первые данные расследования утечки газа на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» говорят о вероятности акта саботажа.

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1». По данным шведского сейсмолога Бьорна Лунда, рядом с газопроводом произошло два подводных взрыва. Диаметр круга на поверхности воды, который поднимается от газопровода, составляет несколько сотен метров.

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