Государственные банки Турции прекратили сотрудничество с платежной системой «Мир»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Государственные банки Турции прекратили взаимодействие с российской платежной системой «Мир» вслед за частными финансовыми организациями İş Bankası и DenizBank. Об этом сообщает портал ntv.com.tr.

«Государственные турецкие банки прекратили использование в России приложения местной платежной системы «Мир». После двух частных банков İş Bankası и DenizBank все три госбанка страны (Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank — «Газета.Ru») объявили о приостановке взаимодействия с российскими картами», — говорится в материале.

Решение государственных банков Турции о приостановке сотрудничества с платежной системой «Мир» было продиктовано опасением финансовых организации попасть под санкции Министерства финансов США. В противном случае, этим структурам было бы затруднительно проводить долларовые операции и взаимодействовать с американским финрынком.

19 сентября два крупнейших частных банка Турции İş Bankası и DenizBank перестали принимать карты «Мир». В İş Bankası перестали обслуживать карты с 16-го числа текущего месяца. Denizbank перестал выдавать турецкие лиры с российских банковских карт. При этом в пресс-службе платежной системы «Мир» отметили, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение — проводить операции с российскими картами или нет.

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