Spiegel: США предупреждали Германию о возможных атаках на газопроводы в Балтийском море

Несколько недель назад власти США предупреждали Германию о возможных атаках на газопроводы в Балтийском море. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным журнала, летом в Берлин поступала соответствующая наводка от американской спецслужбы ЦРУ.

По словам высокопоставленного представителя Бундесвера, цитируемого изданием, всемирные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения и для стабильности интернета, однако они все еще «плохо защищены от атак или актов саботажа». Подчеркивается, что инцидент на «Северных потоках» показал недооценку потенциальной опасности.

В материале уточняется, что в минувшие выходные морская инспекция предупреждала о нападениях на сеть трубопроводов и кабели связи на дне Балтийского моря.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток газопровода «Северный поток — 2». Позднее стало известно о ЧП, произошедшем в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».

Ранее чиновник НАТО заявил, что в Североатлантическом альянсе следят за ситуацией на трубопроводной системе «Северных потоков».