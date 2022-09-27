AFP: власти Гибралтара продали конфискованную яхту российского миллиардера за $37,5 млн

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Власти Гибралтара продали конфискованную яхту Axioma, которая, предположительно, принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Сумма сделки составила $37,5 млн, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление судебных органов заморской территории Британии.

Перед началом аукциона власти получили 63 заявки от потенциальных покупателей 72-метрового судна под мальтийским флагом. При этом имя конечного покупателя судна не раскрывается. Вырученные от продажи средства планируется направить на выплату компенсаций кредиторам Пумпянского.

Администрация порта Гибралтара арестовала Axioma в марте после введения властями Великобритании персональных санкций против российского предпринимателя. Яхта ориентировочной стоимостью £65 млн ($77 млн) была задержана по требованию американского банка JPMorgan.

В финансовой организации утверждали, что принадлежащая Пумпянскому компания Pyrene Investments задолжала банку $20 млн. В то же время предприниматель не смог бы погасить обязательства из-за того, что JPMorgan не вправе по закону принимать выплаты от лица, попавшего под санкции.

О намерении властей Гибралтара продать яхту Axioma, якобы принадлежащей миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, издание Insider сообщало еще в конце июня 2022 года. Планы были продиктованы большими расходами на эксплуатацию и техническое обслуживание судна. Затраты, по различным оценкам, могли доходить до 10–15% от стоимости яхты в год.

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