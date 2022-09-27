В НАТО заявили, что следят за ситуацией после утечки с «Северных потоков»

Чиновник НАТО заявил, что в Североатлантическом альянсе следят за ситуацией в Балтийском море после ЧП на трубопроводной системе «Северных потоков». Его цитирует РИА «Новости».

«Союзники (по НАТО) изучают утечки газа и обмениваются информацией, в том числе с Финляндией и Швецией», — сообщил чиновник альянса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первые данные расследования утечки газа на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» говорят о вероятности акта саботажа.

По словам шведского сейсмолога Бьорна Лунда, рядом с газопроводом «Северный поток — 1» произошли два подводных взрыва.

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».