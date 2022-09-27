На бывшего французского спецназовца, освещавшего события в Донбассе, напали в Турции

На бывшего французского спецназовца Адриана Боке напали в Стамбуле, сообщает Telegram-канал RT.

По информации издания, Боке в последнее время освещал события в Донбассе.

По словам Боке, за ним следили, а вчера на него напали два человека с ножом. Бывший спецназовец получил несколько резаных ран.

RT сообщает, что весной Боке был в Буче и якобы видел, как украинские военные привезли тела погибших и разложили их на улице. После этого Боке отправился в Донбасс и снимал последствия ударов французских гаубиц Caesar по Донецку.

Ранее разведчики Вооруженных сил (ВС) России заявляли, что украинские военные специально обстреливают городские кварталы, где находятся мирные жители. Боец с позывным «Ладан» рассказал, что снаряды со стороны вооруженных сил Украины порой улетают по населенным пунктам.

Разведчики добавили что в зоне, которую обстреливают украинские военные, находятся женщины, старики и дети.