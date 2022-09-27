РСПП обвинил власти в нарушении принципов социального партнерства

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РИА «Новости»

Проект закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов», предусматривающий максимальные размеры тарифов страховых взносов для всех категорий работников, приведет к росту финансовой нагрузки в большинстве отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей.

При этом бюджет Социального фонда был одобрен без обсуждения с компаниями и профсоюзами, что нарушает принципы социального партнерства, указали эксперты РСПП.

«Двойная нагрузка на фонд заработной платы нарушает принципы социального партнерства. Изучение законопроекта и пояснительной записки к нему дало основание оценить, насколько соблюдаются договоренности социальных партнеров — работодателей, профсоюзов и Правительства, которые были достигнуты при рассмотрении закона о фонде и едином страховом взносе», — пришли к выводу аналитики РСПП.

В проекте закона предусматривается существенное увеличение предельной величины базы для исчисления взносов по всем видам социального страхования. Этот показатель должен вырасти на 22,5%.

«Проект бюджета рассчитан на иной предельной величине базы для исчисления страховых взносов. Ее величина существенно — на 22,5% — увеличена для всех видов обязательного социального страхования. В то же время это увеличение значительно превышает рост среднемесячной начисленной заработной платы, который должен лежать в основе изменений базы для начисления страховых взносов», — говорится в сообщении РСПП.

Власти предлагали установить предельную базу для уплаты всех страховых взносов с зарплат работников на уровне 1,917 млн рублей. Нововведение планировалось ввести с 2023 года. Представители российского бизнеса ожидали, что этот показатель составит 1,565 млн.

До тех пор пока зарплата работника накопленным итогом в пределах года не превышает базу, компании уплачивают с нее полный тариф (30%). Но если сумма заработка превысит эту планку, тариф снижается до льготного (15,1%). Получается, что продолжительность выплат страховых взносов с работника напрямую зависит от размера предельной величины базы. Именно это обстоятельство вызвало несогласие у РСПП.

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