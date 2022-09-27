Эксперт: газ на $2 млрд может уйти из «Северных потоков» в воздух из-за прорыва труб

Аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко заявил, что газ на сумму более $2 млрд может выйти в воздух в результате чрезвычайных происшествий, произошедших на трубопроводной системе «Северных потоков». Об этом он сообщил РИА «Новости».

«При грубых подсчетах в одной нитке содержался газ на сумму 720 миллионов долларов, если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота 2000 долларов за тысячу кубов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что инциденты на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не влияют на энергобезопасность Европы.

Кроме того, представитель ЕК подчеркнул, что утечки на «Северном потоке» не оказывают влияния на поставки газа в Европу.

До этого сообщалось, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» практически полностью выведены из строя по разным причинам, связанным с неисправностями. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало.