Frankfurter Allgemeine: правительство Германии отказалось от идеи ввести сбор за газ с потребителей

Правительство Германии отказалось от планов ввести с 1 октября специальный сбор за газ с потребителей из-за энергетического кризиса в стране. О соответствующем решении будет объявлено до 28 сентября, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

Власти Германии с 1 октября собирались взимать с потребителей сбор за электроэнергию, размер которого должен был составить 2,419 евроцента за КВтч. Планировалось, что с помощью этих поступлений удастся оказать финансовую поддержку энергоконцерну Uniper. Однако после национализации предприятия власти решили отказаться от этой идеи.

«Спорный вопрос (о специальном сборе на газ для потребителей — «Газета.Ru») будет рассмотрен в Федеральном кабинете министров не позднее среды <....> Окончание сделки обсуждается в связи с ограничением цен на газ. В Свободной демократической партии настаивают на том, чтобы для снижения цен сначала увеличить предложение энергии, прежде чем можно будет говорить о снижении цен и о государственной поддержке», — говорится в материале.

Для покрытия возможного дефицита топлива лидер СДПГ Кристиан Линднер предложил возобновить продажи на энергетическом рынке запасов газа Германии.

«Федеральное правительство через компанию Trading Hub Europe (THE) закупило и хранило большие объемы природного газа, а хранилища в Германии заполнены более чем на 90 процентов. Эти объемы должны быть возвращены на рынок, чтобы сократить дефицит», — заявил Линднер.

В середине августа агентство Reuters сообщало, что новый газовый сбор для семей Германии может составить от €400 до €600 в год. Размер сбора для средней семьи из двух человек будет равняться €400 в год при тарифе два цента за КВтч и €600 в год при тарифе в три цента.

Однако позже планы правительства ФРГ изменились. По новым условиям сбора, газ для средней семьи, состоящей из четырех человек, с ежегодным потреблением 20 тыс. КВтч подорожал бы на €480 в год без учета НДС. Планировалось взимать такой «налог» в течение полутора лет — до конца марта 2024 года.