МИД Швеции сообщил, что правительство проведет экстренное заседание по «Северному потоку»

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Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что правительство страны проведет экстренное совещание по вопросу утечек на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает газета Aftonbladet.

«Как только нам стало об этом известно, мы созвали экстренное совещание на уровне правительства с участием ключевых ведомств», — отметила Линде.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости укреплять энергобезопасность Европы на фоне утечек на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока – 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1». На данный момент идет расследование инцидента.

Сообщалось также, что оба газопровода практически полностью вывели из строя по разным причинам, которые связаны с неисправностями.

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